بالفيديو- هذا هو الخطر امام شركة ألفا

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عمر هذه المصيدة على الطريق العام أمام شركة ألفا، اشهراً، ولما كانت العادة الا تتحرك الجهات المعنية قبل ان يقع العشرات من السيارات، او قبل ان يصرخ الناس امام وسائل الإعلام، جئنا نوصل وجعهم ومطالبتهم بإصلاح هذه الحفرة في أسرع وقت، لأنهم يواجهون خطر تكسير سياراتهم مع كل مرور في هذه المحلّة.