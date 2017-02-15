هل من اضراب غدا في المدارس؟

عقدت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان إجتماعاً بتاريخ 23 شباط تحت عنوان " مسار ومصير سلسلة الرتب والرواتب وقضايا التعليم الرسمي" حيث طلبت بنهاية الإجتماع من الجمعيات العمومية تفويضاً بالإضراب والإعتصام تزامناً مع انعقاد أيّ جلسة تشريعية قادمة، وبناء عليه فإن يوم غد الخميس هو يوم تدريس عادي في جميع مدارس التعليم الأساسي الرسمي في لبنان .

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وفي السياق عينه، أعلنت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ان "الاضراب التحذيري في جميع الثانويات ودور المعلمين ومراكز الارشاد يوم الخميس في 16 الحالي"، داعية الجمعيات العمومية في الثانويات ودور المعلمين ومراكز الارشاد الى الانعقاد خلال مدة أسبوع من تاريخه للتصويت على التوصية المتضمنة: تفويض الهيئة الإدارية باتخاذ الخطوات التصعيدية اضرابا واعتصاما وتظاهرا، وصولا إلى الاضراب المفتوح.