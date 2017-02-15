هل من اضراب غدا في المدارس؟

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عقدت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان إجتماعاً بتاريخ 23 شباط تحت عنوان " مسار ومصير سلسلة الرتب والرواتب وقضايا التعليم الرسمي" حيث طلبت بنهاية الإجتماع من الجمعيات العمومية تفويضاً بالإضراب والإعتصام تزامناً مع انعقاد أيّ جلسة تشريعية قادمة، وبناء عليه فإن يوم غد الخميس هو يوم تدريس عادي في جميع مدارس التعليم الأساسي الرسمي في لبنان .