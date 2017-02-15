يوسف الخال لنيكول سابا: "مش بس هلقد... اكتر بكتير"

ما من أجمل من أن ينظم الممثل يوسف الخال كلمات الحبّ لزوجته الممثلة نيكول سابا تحت عنوان :"مش بس هالقد.. أكتر بكتير".

في التفاصيل، كتب يوسف الخال لنيكول سابا في عيد الحب التالي: "الحب لحظة الأبد.. بها يبدأ الوقت.. كل شيء يتمدد.. حتى الأفق والعدم.. خارج الأرض نتباطأ.. فلنرحل بالزمان.. ضاق بنا المكان.. فالوقت قد حان.. نحن العلّتان..هَلُمّي نتجدّد". فردّت نيكول على رسالة زوجها الغراميّة بالقول "عيد عشاق سعيد يا حبي الأبدي وكتير هالقد.. كتير كتير".

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