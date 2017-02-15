يوسف الخال لنيكول سابا: "مش بس هلقد... اكتر بكتير"

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مش بس هالقد.. أكتر بكتير❤ @NicoleSabaaa pic.twitter.com/IB4eyFrLBi
— Youssef Al Khal (@youssefalkhal) February 14, 2017
مش بس هالقد.. أكتر بكتير❤ @NicoleSabaaa pic.twitter.com/IB4eyFrLBi
وكتير هالقد..كتير كتير😘😘❤❤ Happy 💑Valentine my endless love https://t.co/54Y2F5GMLt
— Nicole Saba (@NicoleSabaaa) February 14, 2017
وكتير هالقد..كتير كتير😘😘❤❤ Happy 💑Valentine my endless love https://t.co/54Y2F5GMLt