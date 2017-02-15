الامم المتحدة "قلقة للغاية" حول الاوضاع في غرب الموصل

اعلنت منسقة المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة في العراق ليز غراند ان الظروف المعيشية في الجانب الغربي من الموصل حيث يحتجز تنظيم داعش حوالى 750 الف مدني، تتدهور بسرعة وتشكل مصدر قلق كبير.

واضافت خلال زيارتها الى مخيم حسن شام الواقع بين الموصل واربيل، ان "العائلات تواجه مشاكل كبيرة، ونصف المحال التجارية قد اغلقت".

وتستعد القوات العراقية التي بدأت عملية كبرى منذ اربعة اشهر، لاستعادة السيطرة على آخر أكبر معاقل الارهابيين في العراق، في الجانب الغربي من الموصل.