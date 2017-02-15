شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الجمعة 17 شباط
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
04:00
نهاركم سعيد
القائمة
أخبار فنية
15 شباط 2017
 مشاركة
 مشاركة

عندما تتحدّث النجمات عن أزواجهن.. ماذا قالت ورد الخال ونادين لبكي؟

publishing date: 15/02/2017 07:21:29
episodes
عندما تتحدّث النجمات عن أزواجهن.. ماذا قالت ورد الخال ونادين لبكي؟
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
لا تزال أجواء عيد الحبّ طاغية على مواقع التواصل الإجتماعي وحسابات المشاهير الّتي تتحوّل إليها الأنظار في هذه المناسبة لرصد بعض النجمات وهنّ يتحدّثن عن أزواجهن. فماذا قالت كلّ من الممثلة ورد الخال والمخرجة نادين لبكي؟
البداية مع الممثلة ورد الخال الّتي إحتفلت بمناسبة عيد الحب للمرة الأولى بعد زواجها من الموزّع الموسيقي باسم رزق، فقامت بنشر صورة جديدة تجمعهما سوياً وأرفقتها بالتعليق التالي "لهم عيد الحب وأنا لديّ أنت". فردّ باسم عليها "وأنت كل يوم حبي". وعادت ونشرت ورد الخال صورة لقالب حلوى على شكل قلب مع باقة ورود حمراء وعلّقت قائلةً "تركت البرد ولقيت الورد.. حب وورد.. حب ورد.. ورد الحب".
الإعلان

بدورها، نشرت المخرجة نادين لبكي صورة برفقة زوجها الفنان خالد مزنّر، وذلك عبر صفحتها الرسميّة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وعلّقت نادين على الصورة بالقول "حبيبي، أتمنى أن ننظر دائماً في الاتجاه نفسه". وتابعت لبكي تعليقها واصفةً زوجها بالبطل فكتبت "عيد حب سعيد يا أجمل بطل".
 
 

 
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact