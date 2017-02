عندما تتحدّث النجمات عن أزواجهن.. ماذا قالت ورد الخال ونادين لبكي؟

لا تزال أجواء عيد الحبّ طاغية على مواقع التواصل الإجتماعي وحسابات المشاهير الّتي تتحوّل إليها الأنظار في هذه المناسبة لرصد بعض النجمات وهنّ يتحدّثن عن أزواجهن. فماذا قالت كلّ من الممثلة ورد الخال والمخرجة نادين لبكي؟

البداية مع الممثلة ورد الخال الّتي إحتفلت بمناسبة عيد الحب للمرة الأولى بعد زواجها من الموزّع الموسيقي باسم رزق، فقامت بنشر صورة جديدة تجمعهما سوياً وأرفقتها بالتعليق التالي "لهم عيد الحب وأنا لديّ أنت". فردّ باسم عليها "وأنت كل يوم حبي". وعادت ونشرت ورد الخال صورة لقالب حلوى على شكل قلب مع باقة ورود حمراء وعلّقت قائلةً "تركت البرد ولقيت الورد.. حب وورد.. حب ورد.. ورد الحب".

بدورها، نشرت المخرجة نادين لبكي صورة برفقة زوجها الفنان خالد مزنّر، وذلك عبر صفحتها الرسميّة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وعلّقت نادين على الصورة بالقول "حبيبي، أتمنى أن ننظر دائماً في الاتجاه نفسه". وتابعت لبكي تعليقها واصفةً زوجها بالبطل فكتبت "عيد حب سعيد يا أجمل بطل".

They have their valentine... I have YOU 🌹 pic.twitter.com/4HzQMWas5r