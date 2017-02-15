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تقارير نشرة الاخبار
15 شباط 2017
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بري: اتجاه لتسريع اقرار الموازنة...وهذا ما تقوم عليه أفكار جنبلاط

publishing date: 15/02/2017 07:47:31
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المؤلف:
هدى شديد
هدى شديد
@HodaChedid
هدى شديد- مراسلة في المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال، وصحافية في جريدتي النهار ولوريان لو جور
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أكد الرئيس نبيه بري أن هناك اتجاها للاسراع باقرار الموازنة في مجلس الوزراء واحالتها للمجلس النيابي الذي سيسرع بدوره في دراستها واقرارها بحسب ما نقل عنه النائب ميشال موسى.

ونقل نواب لقاء الاربعاء عن رئيس مجلس النواب قوله انه على "الحكومة طالما أنها تضم كل القوى السياسية مسؤولية مناقشة القانون الانتخابي واحالته للمجلس النيابي لمناقشته واقراره".
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ولفت بري الى أن أفكار النائب وليد جنبلاط تقوم على نوع من القانون المختلط تنطلق من الشوف وعاليه ووفق معيار موحد.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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