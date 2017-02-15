بري: اتجاه لتسريع اقرار الموازنة...وهذا ما تقوم عليه أفكار جنبلاط

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أكد الرئيس نبيه بري أن هناك اتجاها للاسراع باقرار الموازنة في مجلس الوزراء واحالتها للمجلس النيابي الذي سيسرع بدوره في دراستها واقرارها بحسب ما نقل عنه النائب ميشال موسى.ونقل نواب لقاء الاربعاء عن رئيس مجلس النواب قوله انه على "الحكومة طالما أنها تضم كل القوى السياسية مسؤولية مناقشة القانون الانتخابي واحالته للمجلس النيابي لمناقشته واقراره".ولفت بري الى أن أفكار النائب وليد جنبلاط تقوم على نوع من القانون المختلط تنطلق من الشوف وعاليه ووفق معيار موحد.