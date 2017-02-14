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15 شباط 2017
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بالصورة - كيف احتفلت الملكة رانيا بعيد الحب؟

publishing date: 15/02/2017 07:55:42
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بالصورة - كيف احتفلت الملكة رانيا بعيد الحب؟
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نشرت الملكة رانيا العبدالله زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، صورة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام في سياق الإحتفال بعيد العشاق.

وظهرت الملكة رانيا بجانب زوجها ويتوسطهما قالب حلوى أبيض اللون على شكل قلب مزيّن بورود حمراء على الجوانب.
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وأرفقت الملكة رانيا الصورة بتعليق كتبت فيه "ربنا يجعل قلوبكم وبيوتكم دائماعامرة بالحب #حب".

وسرعان ما انهالت تعليقات متابعي الملكة على الصورة والمعبّرة عن حبهم للثنائي وتمنياتهم له بعيد سعيد.
 
 
 
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