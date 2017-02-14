بالصورة - كيف احتفلت الملكة رانيا بعيد الحب؟

الإمارات عضو في تحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن
الحرس المدني في سبتة يقدر عدد الذين نجحوا في دخول المدينة بحوالى 500
لمّا بيّ يكون رجل دين بيعذب ولادو!
هذا هو طقس الايام المقبلة...
شاهدوا رامي عياش يقلّد جورج وسوف، وشاركونا آراءكم
ربنا يجعل قلوبكم وبيوتكم دائما عامرة بالحب #حب ❤ May your hearts and homes always be filled with love and peace #Love
A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania) on Feb 14, 2017 at 1:33pm PST
ربنا يجعل قلوبكم وبيوتكم دائما عامرة بالحب #حب ❤ May your hearts and homes always be filled with love and peace #Love
A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania) on Feb 14, 2017 at 1:33pm PST