مارين لوبن في بيروت الاحد...وجنبلاط "كم فرحة الاقحاح ستكون كبيرة"

تزور مرشحة حزب الجبهة الوطنية للرئاسة الفرنسية مارين لوبن لبنان في 19 و20 شباط على ان تلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، وفق ما أكد مصدر حكومي في بيروت لوكالة فرانس برس.



وفي هذا السياق، غرّد النائب وليد جنبلاط: السيدة لوبن ستحط في ربوع لبنان، كم فرحة اللبنانيين "الاقحاح" ستكون كبيرة.

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السيدة le Pen 😔ستحط في ربوع لبنان.كم فرحة اللبنانيين "الاقحاح "ستكون كبيرة 👎 pic.twitter.com/GxfvYVd49L — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) February 15, 2017

ويأتي الاعلان عن موعد زيارة لوبن التي تبحث عن مكانة على الساحة الدولية، بعد اشارة مصدر في حزب الجبهة الوطنية الذي تتزعمه ومصدر رسمي لبناني مطلع الشهر الحالي انها كانت تنوي زيارة بيروت يومي الجمعة والسبت الماضيين، من دون ان يحصل ذلك.وتسعى زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف من خلال هذه الرسالة وفق مصدر في حزب "الجبهة الوطنية" من خلال زيارتها، الى توجيه رسالة دعم الى مسيحيي الشرق.