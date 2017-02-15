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15 شباط 2017
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مارين لوبن في بيروت الاحد...وجنبلاط "كم فرحة الاقحاح ستكون كبيرة"

publishing date: 15/02/2017 09:29:46
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مارين لوبن في بيروت الاحد...وجنبلاط &quot;كم فرحة الاقحاح ستكون كبيرة&quot;
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تزور مرشحة حزب الجبهة الوطنية للرئاسة الفرنسية مارين لوبن لبنان  في 19 و20 شباط على ان تلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، وفق ما أكد مصدر حكومي في بيروت لوكالة فرانس برس.

وفي هذا السياق، غرّد النائب وليد جنبلاط: السيدة لوبن ستحط في ربوع لبنان، كم فرحة اللبنانيين "الاقحاح" ستكون كبيرة.
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ويأتي الاعلان عن موعد زيارة لوبن التي تبحث عن مكانة على الساحة الدولية، بعد اشارة مصدر في حزب الجبهة الوطنية الذي تتزعمه ومصدر رسمي لبناني مطلع الشهر الحالي انها كانت تنوي زيارة بيروت يومي الجمعة والسبت الماضيين، من دون ان يحصل ذلك.
 
وتسعى زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف من خلال هذه الرسالة وفق مصدر في حزب "الجبهة الوطنية" من خلال زيارتها، الى توجيه رسالة دعم الى مسيحيي الشرق. 
 
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