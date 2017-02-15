الوفاء للمقاومة: الرئيس عون وضع النقاط على الحروف

اكدت كتلة الوفاء للمقاومة وجوب إعتماد قانون انتخاب جديد يقوم على النسبية مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة، وانها لا ترى في ذلك أي انتقاص أو تهميش لأي مكوِّن من المكوِّنات اللبنانية, ومع ذلك فإن الكتلة منفتحة على كل نقاش جدي يدور حول أي صيغة معقولة ومتماسكة, يمكن التوافق عليها.

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وثمنت الكتلة بعد اجتماعها الاسبوعي، المواقف الوطنية لرئيس الجمهورية ميشال عون خصوصاً لجهة تأكيده على ضرورة بقاء المقاومة وحاجة لبنان اليها, وتشديده على دورها الإيجابي مع الجيش اللبناني.واعتبرت الكتلة أن هذا الفهم العميق والواثق من شأنه وضع النقاط على الحروف وتصويب أي فهم ملتبس وتوهين أي تشكيك مفتعل حول أهمية إستمرار المقاومة وتكامل دورها وأدائها مع سياق مشروع بناء الدولة .ودعت الكتلة إلى اقرار سلسلة الرتب والرواتب والتشدّد في إقفال منافذ الهدر والفساد في الإدارة وإلى تجنب أي زيادة على الضرائب والرسوم التي تطال الفئات الاجتماعية المتدنية الدخل.