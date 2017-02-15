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15 شباط 2017
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بالصور: "المجرم الأكثر إثارة" يبدأ مهنته في عرض الأزياء

publishing date: 15/02/2017 09:58:00
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بالصور: &quot;المجرم الأكثر إثارة&quot; يبدأ مهنته في عرض الأزياء
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هل تذكرون المجرم الأميركي جيريمي ميكس الذي اشتهر بمظهره المثير ووجهه الجميل ونال لقب "المجرم الأكثر إثارة" بعدما نشرت مفوضيّة الشرطة صورته على موقع فيسبوك في العام 2014 عقب إلقاء القبض عليه وعلى عصابته في سان فرنسيسكو؟

 
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ها هو اليوم بعد مرور 12 شهرًا على إطلاقه من السجن وبعد تلقيه العديد من العروض للدخول في عالم عرض الأزياء، يبدأ بالفعل مسيرته المهنيّة في أول عرض أزياء له.

 

وعرض ميكس مجموعة فيليب بلاين ضمن أسبوع الموضة في  نيويورك يوم الإثنين 13 شباط/فبراير.

 

وعرض الأزياء أمام نخبة من المشاهير ككايلي جينر وباريس هيلتون ومادونا وبدا مثيرًا للغاية.

 
 
 
 
 
 
 
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