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صحة و تغذية
15 شباط 2017
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ما هي فوائد مصل اللبن؟

publishing date: 15/02/2017 09:09:18
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ما هي فوائد مصل اللبن؟
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يشتهر اللبن بفوائده المتعدّدة للصحة والشعر والبشرة وذلك لاحتوائه على نسب عالية من المواد المغذية للجسم. ويتسائل الجميع عن سبب وجود مياه على وجه اللبن في كلّ مرّة يريدون تناوله، إليكم الإجابة:

وينتج ماء اللبن أو ما يعرف بمصل اللبن عن عملية ترويب الحليب خلال عملية الإنتاج أي إزالة الدهون وسكر اللاكتوز منه، فيفصل عن اللبن.
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ويحتوي ماء اللبن على نسب مرتفعة من المكملات الغذائية مثل الأحماض الامينية والبروتينات والمواد المضادة للأكسدة وللبكتيريا.

ولا يجب التخلّص من الماء التي ترقد على اللبن بل يجب مزجها من جديد مع اللبن لأنها تقدم منافع متعددة لجسم الإنسان.
 
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