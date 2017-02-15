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بالصور: ما سر النظرات والابتسامات بين ايفانكا ترامب ورئيس وزراء كندا؟

publishing date: 15/02/2017 10:00:44
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بالصور: ما سر النظرات والابتسامات بين ايفانكا ترامب ورئيس وزراء كندا؟
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استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الإثنين 13 فبراير/شباط رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في قمة ظهر خلالها جليًا التباين بينهما حول ملف الهجرة، لكن مواقفهما تقاطعت في قضية التبادل التجاري بين البلدين الحدوديين المتراميين.

 
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وعُقد اجتماع طاولة مستديرة ركز على موضوع دور النساء في الشركات، حضرته إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي ، وجلست إلى يسار المسؤول الكندي وقبالة والدها، بحضور سيدات أعمال من البلدين.

 

وساهمت إيفانكا ترامب بمناقشات الطاولة المستديرة بحماس شديد، وذلك بعد الترحيب بالمسؤول الكندي، ترودو، في البيت الأبيض.

 

لكن بحسب الصور التي التُقطت أثناء الاجتماع، كان من الواضح أنّ ايفانكا لم تحضره من أجل ريادة الأعمال الخاصة بالنساء وحسب، وهذا ما لاحظه روّاد التواصل الاجتماعي الذين انتقدوا نظراتها لرئيس مجلس الوزراء الكندي.

 

وانهالت التعليقات المنتقدة لنظرات ايفانكا وابتساماتها على موقع تويتر، إذ كتب الناشطون أنّ ابنة الرئيس انضمت إلى قائمة معجبات ترودو.

 
 
 
 
 
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