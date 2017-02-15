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15 شباط 2017
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زيارة إلى "المول" كلفت طفلاً حياته!

publishing date: 15/02/2017 10:42:20
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زيارة إلى &quot;المول&quot; كلفت طفلاً حياته!
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 توفي طفل من الجنسية البريطانية يبلغ من العمر 10 سنوات بعدما سقطت عليه قطعة من الأثاث في إحدى المتاجر التي كان يزورها في مجمع أوراكل التجاري في انكلترا.

 
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وتم نقل الطفل إلى المستشفى حيث تلقى العلاج لإصابات أصيب بها في رأسه لكنه فارق الحياة بعد ساعات قليلة من وقوع الحادثة.

 

وذكرت تقارير غير مؤكدة أنّ الطفل سحب حاجزًا كان موجودًا في المتجر ما أدى إلى سقوط قطعة الأثاث التي تسببت بمصرعه.

 
ولم تعلن الشرطة عن هوية الطفل لكنها أكّدت أنها ستتابع التحقيقات لمعرفة سبب وقوع الحادثة.
 
 
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