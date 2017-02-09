بالصورة - سيف الدين سبيعي يعلن علاقته بالإعلامية اللبنانية كريستين حبيب

الإمارات عضو في تحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن
الحرس المدني في سبتة يقدر عدد الذين نجحوا في دخول المدينة بحوالى 500
لمّا بيّ يكون رجل دين بيعذب ولادو!
هذا هو طقس الايام المقبلة...
شاهدوا رامي عياش يقلّد جورج وسوف، وشاركونا آراءكم
It's been one year 9/2/2016 since it started ... one year of love ... love and more love ... @christine_habib
A post shared by Seif Elsbei (@seif_elsbei) on Feb 9, 2017 at 12:44pm PST
It's been one year 9/2/2016 since it started ... one year of love ... love and more love ... @christine_habib
A post shared by Seif Elsbei (@seif_elsbei) on Feb 9, 2017 at 12:44pm PST