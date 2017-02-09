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15 شباط 2017
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بالصورة - سيف الدين سبيعي يعلن علاقته بالإعلامية اللبنانية كريستين حبيب

publishing date: 15/02/2017 10:43:12
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بالصورة - سيف الدين سبيعي يعلن علاقته بالإعلامية اللبنانية كريستين حبيب
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فاجأ المخرج السوري سيف الدين سبيعي متابعيه عبر حسابها الرسمي على انستغرام بصورةٍ أعلن خلالها عن علاقته بالإعلاميّة اللبنانيّة كريستين حبيب.

وكتب سبيعي تعليقاً على الصورة التي جمعته بحبيب كاتباً "أكملنا العام الواحد منذ بداية حبّنا في 9 شباط 2016، سنة واحدة من الحبّ، حبّ والكثير من الحبّ".

وأعادت حبيب بدورها نشر الصورة التي جمعتها بسبيعي وعلّقت عليها "في عيد الحب الفائت حصلت على باقة من الورود، هذه السنة أنا الوردة".
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وذكر موقع سيدتي نت أنّ "سبيعي وحبيب يعيشان علاقة حب جميلة وأنه لا تفكير بالزواج في الوقت القريب".

يُذكر أنّ سبيعي كان متزوّجاً من الممثلة السورية سلافة معمار لكن علاقتهما انتهت منذ سنوات ولديهما ابنة وحيدة اسمها "دهب".
 
 
 

It's been one year 9/2/2016 since it started ... one year of love ... love and more love ... @christine_habib

A post shared by Seif Elsbei (@seif_elsbei) on


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