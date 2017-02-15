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15 شباط 2017
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نوكيا تعيد إطلاق هاتف 3310 الشهير

publishing date: 15/02/2017 10:50:46
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نوكيا تعيد إطلاق هاتف 3310 الشهير
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أعلنت تسريبات أنّ شركة نوكيا ستعيد إطلاق هاتفها 3310 المفضّل لدى المستخدمين حول العالم.
 
وستُطلق شركة HMD الهاتف بحلّةٍ جديدة وستكشف عن ميزاته خلال مؤتمر الجوالات العالمي الذي سيقام في أواخر الشهر الجاري في مدينة برشلونة الإسبانية.
 
وصدر نوكيا 3310 للمرة الأولى عام 2000 وحظي بشعبية كبيرة حيث اشتهر بصلابته وعمر البطارية التي كانت تمتد لعدة أيام.
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ومن المتوقع أن يكون سعر الهاتف الجديد حوالي 63 دولارًا أميركيًا، ومن الممكن شراء الجهاز عبر موقع امازون.
 
وكانت شركة نوكيا قد توقّفت عن إصدار الهواتف بعدما اشترت شركة مايكروسوفت اسهمها في عام 2014، قبل أن توقع من جديد عقدًا مع شركة  HMD يسمح للأخيرة بتصنيع أجهزتها على فترة زمنية تمتد لعشر سنوات.
 
ومن المقرر أيضًا ان تكشف الشركة خلال المؤتمر نفسه عن إطلاق هواتف نوكيا 3 و5  6.
 
 
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