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15 شباط 2017
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على عكس ما هو شائع...الزواج لا يُسبّب التوتر!

publishing date: 15/02/2017 11:03:22
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على عكس ما هو شائع...الزواج لا يُسبّب التوتر!
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أعلنت دراسة أميركية حديثة أجراها علماء النفس في جامعة كارنيغي ميلون في بنسلفانيا أن الأشخاص المتزوجين يشعرون بالتوتر بنسبة منخفضة مقارنة مع من هم غير متزوجين ومن ضمنهم المطلقين والأرامل.
 
وذكرت الدراسة أنه لدى  الأشخاص المتزوجين نسبة منخفضة من هورمون الكورتيزول المسؤول عن مستويات التوتر في الجسم.
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ويؤدي ارتفاع نسبة الكورتيزول في الدم إلى مشاكل صحية متعدّدة من بينها الكآبة والقلق وأمراض أخرى.
 
وقال الخبراء إنّ أسباب انخفاض نسبة التوتر لدى الازواج لا تزال غير واضحة، وأضافوا أن انخفاض الكورتيزول في الدم عند المتزوجين يجنبهم من الإصابة بأمراض القلب ومرض السرطان.
 
 
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