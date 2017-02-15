تحديث جديد من فيسبوك على الهواتف الذكيّة

أعلنت شركة فايسبوك عن تحديثٍ أطلقته على تطبيق فايسبوك للهواتف الذكية ويتعلّق بميزة مشاهدة مقاطع الفيديو تلقائيًا التي كانت قد أطلقتها في وقتٍ سابق.



ويتضمن التحديث تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا مع تشغيل الصوت أيضًا أثناء تصفح المستخدم لصفحته .

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وكان المستخدم ينقر على مقطع الفيديو لسماع الصوت عند مشاهدة الفيديو سابقًا.



ويبقى الفيديو من دون صوت إذا كان الجهاز مضبوطًا على الوضع الصامت، كما يمكن للمستخدم تعطيل هذه الميزة الجديدة من خلال إعدادات التطبيق.



كذلك، أدخلت شركة فايسبوك تعديلات جديدة لتجعل عرض مقاطع الفيديو بشكل عامودي أفضل للمشاهدة على شاشات الهواتف الذكية.



بالإضافة، أصبح بالإمكان تصغير الفيديو وعرضه بطريقة صورة تلي الأخرى حيث يستمر بالعمل في زاوية الشاشة، الأمر الذي يمكّن المستخدم من تصفّح أمور أخرى في الوقت عينه.

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