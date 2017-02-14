بالفيديو: هيفا وهبي تُطلق "قلها بحبك" في عيد الحب

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أطلقت النجمة اللبنانية هيفا وهبي أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "قلّها بحبّك" تزامناً مع عيد الحب وذلك من خلال فيديو على انستغرام.وفي التفاصيل، نشرت هيفا مقطعاً من الأغنية المتوفرة الآن عبر تطبيق Anghami.وقد علّقت على الفيديو بالقول: "#قلّها_بحبّك وماذا ردّت عليه #هيفاء_وهبي؟ قمّ بإهداء الأغنية الجديدة لمن تحب الآن."واللافت أنّ الأغنية نالت إعجاب متابعي هيفا إذّ حظيت بأكثر من 10000 مشاهدة وأكثر من 500 تعليق.اسمعوا مقطع الأغنية وشاركونا آراءكم: