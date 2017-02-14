بالفيديو: هيفا وهبي تُطلق "قلها بحبك" في عيد الحب

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#AllahaBahebik exclusively on #Anghami Now 🎵🎼 #Repost @anghami ・・・ #قلّها_بحبّك وماذا ردّت عليه #هيفاء_وهبي؟ قم بإهداء الأغنية الجديدة لمن تحب الآن ❤️ @haifawehbe #حصريا
A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Feb 14, 2017 at 4:12am PST
#AllahaBahebik exclusively on #Anghami Now 🎵🎼 #Repost @anghami ・・・ #قلّها_بحبّك وماذا ردّت عليه #هيفاء_وهبي؟ قم بإهداء الأغنية الجديدة لمن تحب الآن ❤️ @haifawehbe #حصريا
A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Feb 14, 2017 at 4:12am PST