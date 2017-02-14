بالصورة: يارا عن عيد الحبّ... "أكتفي بالفستان الأحمر فقط"

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عزيزي عيد الحب : سجّلني غياب هذا العام كمان👍🏻😂.. ونكتفي بالفستان الأحمر فقط 💃🏻 كل عيد حب وأنتم بخير😘بحبكم كتير💙❤️ ومساكم برشلوني سعيد😍🙏🏻💙❤️ #يارا #يارا_فانز #عيد_الحب A hundred hearts would be too few to carry all my love for you💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️ HAPPY VALENTINE'S DAY everyone💙❤️ Love You All💙❤️ #happyvalentinesday #valentines #lovemyfans #yara #ambassador_of_RedCross 🇱🇧
A post shared by Yara (@yara) on Feb 14, 2017 at 7:41am PST
عزيزي عيد الحب : سجّلني غياب هذا العام كمان👍🏻😂.. ونكتفي بالفستان الأحمر فقط 💃🏻 كل عيد حب وأنتم بخير😘بحبكم كتير💙❤️ ومساكم برشلوني سعيد😍🙏🏻💙❤️ #يارا #يارا_فانز #عيد_الحب A hundred hearts would be too few to carry all my love for you💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️ HAPPY VALENTINE'S DAY everyone💙❤️ Love You All💙❤️ #happyvalentinesday #valentines #lovemyfans #yara #ambassador_of_RedCross 🇱🇧
A post shared by Yara (@yara) on Feb 14, 2017 at 7:41am PST