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بالصورة: يارا عن عيد الحبّ... "أكتفي بالفستان الأحمر فقط"

publishing date: 15/02/2017 11:15:44
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بالصورة: يارا عن عيد الحبّ... &quot;أكتفي بالفستان الأحمر فقط&quot;
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عايدت الفنانة اللبنانيّة يارا متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستغرام من خلال نشر صورة لها في فستان أحمر ناعم يتبع أسلوب القفطان.

وقد علّقت يارا على الصورة بالقول: "عزيزي عيد الحب: سجّلني غياب هذا العام كمان... ونكتفي بالفستان الأحمر فقط. كل عيد حب وأنتم بخير بحبكم كتير ومساكم برشلوني سعيد."

يُشار إلى أنّ الصورة نالت إعجاب رواد الانترنت وحظيت بـحوالي 40 ألف إعجاب.
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