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15 شباط 2017
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ادّعت وفاتها بمساعدةٍ من ابنها للحصول على المال من شركة التأمين

publishing date: 15/02/2017 11:22:38
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ادّعت وفاتها بمساعدةٍ من ابنها للحصول على المال من شركة التأمين
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ألقت الشرطة البريطانية القبض على سيدة تبلغ من العمر 45 عامًا وابنها بعدما لفّقا سوياً وفاتها بغية الحصول على مبلغ من المال من شركة التأمين قدره 175 ألف دولار أميركي.

وقام الشاب البالغ من العمر 19 سنة بتقديم أوراق مزورة لشركة التأمين تؤكد وفاة والدته نتيجة تعرّضها لحادث سيارة في زانزيبار الإفريقية.
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وعندما شكّ المسؤولون في شركة التأمين بصحة الخبر، قدموا الأوراق إلى الشرطة حيث فتح تحقيق لاكتشاف الحقيقة.

وخلال التحقيق مع الشاب التي لم تعلن الشرطة عن هويته، اعترف أن والدته ما زالت على قيد الحياة وانها تقيم حاليا في كندا.

وطلب من الوالدة العودة إلى بريطانيا حيث قبض عليها فور وصولها بتهمة الإحتيال.
 
 
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