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15 شباط 2017
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ترامب: تل أبيب تواجه تحديات ضخمة...نتانياهو: نرغب في انضمام شركاء عرب

publishing date: 15/02/2017 13:20:00
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المؤلف:
ريتا قربان خوري
ريتا قربان خوري
@ritakhoury10
محررة في قسم الاخبار في المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال /حائزة على إجازة في الصحافة من الجامعة اللبنانية - كلية الاعلام والتوثيق
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أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالعلاقات "المنيعة" بين الولايات المتحدة وإسرائيل، معتبرا ان تل أبيب تواجه تحديات أمنية ضخمة، منها التهديد الذي تشكله الطموحات النووية الإيرانية".

ترامب وخلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أكد ان حل الدولتين للصراع الاسرائيلي الفلسطيني ليس السبيل الوحيد من أجل السلام، داعيا الجانب الاسرائيلي إلى "ضبط النفس" بشأن توسيع المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وندد الرئيس الأميركي بتدابير الأمم المتحدة تجاه إسرائيل، والتي وصفها بـ"الظالمة وأحادية الجانب."

من جهته رحب نتانياهو برفض ترامب لبرنامج إيران الصاروخي ودعمها للإرهاب في المنطقة، وقال:" نرغب في انضمام شركاء عرب إلى السعي للسلام مع الفلسطينيين."

نتانياهو لفت الى ان "مصدر الصراع هو الرفض الفلسطيني المستمر الاعتراف بإسرائيل ضمن أي حدود"، مشددا على أنه يريد التركيز على "الجوهر" لا "المسميات" وذلك ردا على سؤال عن دعمه لحل الدولتين لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
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