هومنتمن يتابع سلسلة انتصاراته والضحية المتحد

تابع فريق هومنتمن سلسلة انتصاراته وهذه المرة الضحية ضيفه الطرابلسي المتحد ليفوز عليه بنتيجة 86-72 ضمن المرحلة الثالثة إياباً من "اكس اكس أل اينرجي" بطولة لبنان لكرة السلة.
وكان دواين جاكسون افضل مسجّل لهومنتمن بـ 27 نقطة مع 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة واضاف اليه فادي الخطيب 17 نقطة و7 متابعات و4 تمريرات حاسمة وكيفن غالوي 14 نقطة و8 متابعات و8 تمريرات حاسمة. فيما سجّل للمتحد سبينسر 24 نقطة واضاف اليه عمر ايوبي 14 نقطة وراميل كوري 12 نقطة لكل منهما.
بفوزه هذا، اطمأن هومنتمن لصدارته متقدماً بفارق 3 مباريات عن بيبلوس الثاني مع مباراة اقل للاخير والذي يلعب امام ميروبا اليوم. بينما بقي المتحد خامسا بستة إنتصارات وست هزائم.
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