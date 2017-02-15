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صحف اليوم
15 شباط 2017
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هذا ما قدمه جنبلاط لبري

publishing date: 15/02/2017 23:31:00
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هذا ما قدمه جنبلاط لبري
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علمت صحيفة "النهار" من مصادر في الحزب التقدمي الاشتراكي أن رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط قدم أفكاراً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري في موضوع قانون الانتخابات تشكل عودة، مع بعض "الرُتوش"، إلى مشروع القانون المختلط بين الأكثري والنسبي الذي سبق للتقدمي أن اتفق عليه مع "تيار المستقبل" وحزب "القوات اللبنانية"، على أن يكون قضاءا الشوف وعاليه دائرة واحدة.

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