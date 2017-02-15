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15 شباط 2017
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الانتخابات في الخريف المقبل؟

publishing date: 15/02/2017 23:42:26
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الانتخابات في الخريف المقبل؟
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أفادت مصادر معنية بالمشاورات والاتصالات الجارية لصحيفة "النهار" ان اجراء الانتخابات بات مرجحا بنسبة كبيرة في الخريف المقبل على رغم توقع توجيه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الدعوة الى الهيئات الناخبة الاسبوع المقبل، اذ ان المساعي للاتفاق على قانون جديد تخطو خطوات النملة ويصعب التراجع عنها، الى احتمالات أخرى باتت خارج الحسابات السياسية.

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