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15 شباط 2017
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ماذا في الأبعد من الاحتجاجات على أداء قناة "الجديد" ؟

publishing date: 15/02/2017 23:50:31
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ماذا في الأبعد من الاحتجاجات على أداء قناة &quot;الجديد&quot; ؟
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أكدت مصدر في "أمل" لصحيفة "النهار" ان إدارة محطة الجديد تتحمل مسؤولية ما يحدث وقد يحدث. ويضيف: "التعرض للامام المغيب موسى الصدر غير مسموح به، وتأسيس حزب ورثة (الزعيم الليبي الراحل معمر) القذافي غير مسموح إطلاقاً".

ويوضح أن "ادارة الجديد باتت في موقع وراثة خاطف الامام الصدر، ويجب ألا تتجاهل موقف فئة وازنة من اللبنانيين جراء سياستها غير الواضحة والملتبسة منذ سنوات".

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