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16 شباط 2017
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التعيينات الأمنية قبل نهاية الشهر؟

publishing date: 16/02/2017 00:18:11
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التعيينات الأمنية قبل نهاية الشهر؟
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ذكرت صحيفة "الاخبار" ان الجهات السياسية المعنية باشرت دراسة مقترحات خاصة بالتعيينات الإدارية والأمنية والقضائية، وهي تشمل مناصب رفيعة في الجيش والقوى الأمنية والعسكرية، وشواغر إدارية رئيسية، إضافة إلى التشكيلات القضائية المؤجلة من سنوات طويلة.

ويدور الحديث حول توجه الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري إلى إنجاز الملف كلياً أو جزئياً قبل نهاية الشهر الجاري وعدم ربطها تالياً بالانتخابات النيابية. 

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