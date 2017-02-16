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وزيرة ألمانية: أعضاء حلف شمال الأطلسي سينفقون المزيد في السنوات المقبلة

publishing date: 16/02/2017 00:50:12
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وزيرة ألمانية: أعضاء حلف شمال الأطلسي سينفقون المزيد في السنوات المقبلة
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أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين الأربعاء ان بإمكانها تفهم دعوة الولايات المتحدة لشركائها في حلف شمال الأطلسي إلى زيادة التمويل للحلف وإن الشركاء الأوروبيين سيوفون بتعهداتهم "خلال السنوات المقبلة."

 
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 وتطالب الولايات المتحدة منذ سنوات الحلفاء الأوروبيين بإنفاق اثنين بالمئة من مواردهم الاقتصادية على الدفاع وأغضب الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب سياسيين ألمانا حين وصف حلف شمال الأطلسي بأنه عفا عليه الزمن.

 

هذا، ونبه وزير الدفاع الأميركي دول الحلف إلى أن عليها أن تحترم تعهداتها الخاصة بالإنفاق العسكري لضمان ألا "تخفض" الولايات المتحدة دعمها.
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