رجال الإطفاء يكافحون لاحتواء حرائق غابات في نيوزيلندا

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كافح مئات من رجال الإطفاء وعشرات الطائرات لاحتواء حرائق غابات ضخمة تهدد كرايستشيرش ثالث أكبر مدينة في نيوزيلندا اليوم الخميس.
وقال عمال طوارئ إن حريق الغابات بمنطقة بورت هيلز في كرايستشيرش انتشر بسرعة أثناء الليل ليشتعل في أكثر من 4447 فدانا.
وتم إجلاء أكثر من ألف شخص من منازلهم وتدمير 11 مبنى وإعلان حالة الطوارئ.