مادورو يحذر ترامب: سنرد بحزم

حذر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نظيره الاميركي دونالد ترامب من ان بلاده سترد بحزم على اي عدوان يستهدفها من جانب الولايات المتحدة، في تصعيد جديد للتوتر بين البلدين يأتي بعد يومين من فرض واشنطن عقوبات على نائبه طارق العيسمي بتهمة الاتجار بالمخدرات.

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وإذ حرص الرئيس الفنزويلي على التأكيد على انه لا يريد حصول "اي مشكلة مع دونالد ترامب"، لفت الى ان "الامبريالية تهددنا"، في اشارة الى العقوبات التي فرضتها واشنطن على نائبه.

واتى تحذير مادورو بعيد ساعات من ايقاف الحكومة الفنزويلية بث شبكة "سي ان ان" الناطقة بالاسبانية على أراضيها، مبررة قرارها بأن الشبكة الاخبارية الاولى في اميركا اللاتينية تبث "دعاية حربية".