اسرار الصحف 17-02-2017

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تجاهل متعمد...تجاهلت محطة "المنار" تجاهلاً كاملاً إحياء ذكرى اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه، كما تجاهلت محطة "NBN" وقائع ما حصل أمام مبنى قناة "الجديد".مرشحون مستقلّون...تحاول أحزاب إقناع مرشحين مستقلين بالانضمام إليها إذا أرادوا الاحتفاظ بمقاعدهم النيابية في المجلس المقبل.غياب في جبيل...سُجّل غياب رئيس بلدية جبيل عن استقبال الوزيرجبران باسيل في زيارته للمدينة.الحريري وجريصاتي...هلّل مناوئو الرئيس الحريري لوجود الوزير جريصاتي في ذكرى الرئيس رفيق الحريري وهو "المعارض للمحكمة" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.يقالإنّ مواكبين لحراك الإدارة الأميركية الجديدة لاحظوا أن أركان هذه الإدارة لم يكوّنوا تصوّراً واضحاً لكيفية التعامل مع الملف السوري حتى اليوم.يُواجه أحد التيارات مشاكل في اختيار مرشحيه نتيجة التضارب بين الآلية التي وضعها والواقع على الأرض.قرّرت شخصية شمالية بارزة خلال قيامها بتشكيل لائحة في عكار إستبعاد إسم نائب حالي معارض عن لائحته.خلال زيارة مجاملة قام بها قطب سياسي لمسؤول كبير شكا القطب المذكور ممّا سمّاه "الضغط النفسي" الذي يتعرّض له مِن أحد المراجع.استغرب نائب بارز نفي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط من عين التينة أن تكون لديه هواجس نتيجة طرح النسبية في قانون الانتخاب العتيد، واستعانته بالمتنبي للتأكيد على أنه مطمئن وينام ملء جفونه عن شواردها! وسأل النائب المشار إليه: ألم يرسل جنبلاط وفوده الحزبية والنيابية للقاء المسؤولين ورؤساء الكتل والقادة الروحيين لإبلاغهم بهواجسه…؟