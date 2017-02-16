20 قتيلا في مواجهات وسط مالي

قتل 20 شخصا على الاقل في اعمال عنف اندلعت في وسط مالي الاسبوع الماضي بين افراد من اقلية الفولاني الاتنية وآخرين من اتنية البامبارا التي يشكل افرادها اكثرية سكان البلاد، كما اعلنت السلطات الاربعاء.

وقد ادت هذه المواجهات الى نزوح 600 شخص عن ديارهم، بحسب التلفزيون الحكومي.

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واندلعت المواجهات اثر مقتل مزارع من اتنية البامبارا في هجوم نسب الى جهاديين واعقبته هجمات "انتقامية" استهدفت اقلية الفولاني التي يتهم افرادها بانهم قريبون من الجهاديين.