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16 شباط 2017
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زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب "جناق قلعة" التركية

publishing date: 16/02/2017 02:54:59
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زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب &quot;جناق قلعة&quot; التركية
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ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، ولاية جناق قلعة جنوب غربي مدينة إسطنبول التركية، فجر اليوم ، دون وقوع خسائر.

 

وأوضحت دائرة الزلازل في رئاسة الكوارث والطوارئ التركية، ان الزلزال وقع عند الساعة 03:19 فجرا بالتوقيت المحلي ، مشيرةً الى أن مركز الزلزال كان في منطقة أيواجيك، على عمق 12.3 كيلومترا تحت سطح الأرض.

 
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وخلال الأيام الماضية، شهدت الولاية نفسها عدة هزات أرضية، ما أسفر عن وقوع إصابات، وتضرر بعض المنازل في عدد من القرى.
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