زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب "جناق قلعة" التركية

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، ولاية جناق قلعة جنوب غربي مدينة إسطنبول التركية، فجر اليوم ، دون وقوع خسائر.

وأوضحت دائرة الزلازل في رئاسة الكوارث والطوارئ التركية، ان الزلزال وقع عند الساعة 03:19 فجرا بالتوقيت المحلي ، مشيرةً الى أن مركز الزلزال كان في منطقة أيواجيك، على عمق 12.3 كيلومترا تحت سطح الأرض.

الإعلان

وخلال الأيام الماضية، شهدت الولاية نفسها عدة هزات أرضية، ما أسفر عن وقوع إصابات، وتضرر بعض المنازل في عدد من القرى.