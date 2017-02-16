محادثات جديدة بشأن سوريا في استانة

دعا موفد الامم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا في موسكو الى "مضاعفة الجهود" بهدف تسوية سياسية في سوريا.



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واكد من موسكو دعم الامم المتحدة المفاوضات حول سوريا التي تجري برعاية روسيا وايران وتركيا ومن المقرر ان تبدأ الخميس في استانة عاصمة كازاخستان، بمشاركة وفدين من الحكومة والمعارضة السوريتين و"فرق فني" من المنظمة الدولية.





الجعفري: تركيا والمعارضة يحاولان عرقلة محادثات آستانة في وقت، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن دي ميستورا قوله إنه يعتزم الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لإجراء مزيد من المحادثات في ميونيخ.

اتهم رئيس وفد الحكومة السورية في محادثات السلام في آستانة بشار الجعفري الوفد التركي ومقاتلي المعارضة السورية الذين وصلوا اليوم الخميس بمحاولة عرقلة المفاوضات من خلال رفض الموافقة على بيان ختامي.

وراى الجعفري ان مقاتلي المعارضة وداعميهم الأتراك لديهم "النية الواضحة" لعرقلة اجتماعات آستانة وانه يجب على أنقرة سحب قواتها من سوريا وإغلاق حدودها في وجه المقاتلين المتشددين إذا ما أرادت أن تكون ضامنا حقيقيا لوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه تركيا وروسيا في نهاية العام الماضي.

وأضاف الجعفري أن وصول وفد تركي منخفض المستوى مع مقاتلي المعارضة في آخر يوم من المحادثات يشير أيضا إلى غياب الجدية لديهم للمشاركة في المحادثات.

علوش: أثرنا قضية الإفراج عن سجناء في محادثات آستانة

في المقابل، أعلنت المعارضة السورية المسلحة إنها أثارت قضية تبادل السجناء والأسرى مع الحكومة السورية خلال محادثات السلام التي جرت في آستانة وإن القضية ستكون موضوع محادثات منفصلة في أنقرة.

وقال محمد علوش رئيس وفد المعارضة السورية في محادثات آستانة إن مقاتلي المعارضة يشتكون من "مئات" الانتهاكات لوقف إطلاق النار الهش في سوريا.

وأضاف أن مقاتلي المعارضة لا يزالون معترضين على المشاركة العسكرية الإيرانية في الصراع السوري مشيرا إلى أن الأمر يعرقل تحقيق تقدم في المحادثات مع الحكومة السورية.