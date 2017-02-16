شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الجمعة 17 شباط
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
04:00
نهاركم سعيد
القائمة
حال الطقس
16 شباط 2017
 مشاركة
 مشاركة

أجواء باردة حتى السبت

publishing date: 16/02/2017 03:41:19
episodes
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

ينحسر الطقس غير المستقر تدريجيا اليوم مع بقاء درجات الحرارة ما دون معدلاتها لغاية يوم السبت.

 

والطقس لليوم على والايام المقبلة سيكون على الشكل التالي:

 
الإعلان

الخميس 16 شباط: غائم اجمالا وبارد تتساقط أمطار متفرقة صباحا فيما تتساقط ثلوج متفرقة على ٨٠٠م -٩٠٠م عند توفر الهطول، يبدأ الطقس بالتحسن ظهرا الرياح شمالية غربية ٤٠كم/س والضغط الجوي ١٠١٧ hpa يستقر الطقس تدريجياً  ويتكون الجليد على ٧٠٠م ليلا

 

الجمعة 17 شباط: مستقر وبارد جدا صباحا مشمس مع رياح شمالية باردة ويتكون جليد على ٦٠٠م فجرا حرارة السواحل من ٦ الى ١٣

 

السبت طقس مستقر مع ارتفاع الحرارة وبقاء الأجواء باردة حرارة السواحل من ٧ الى ١٥

 
 
تصوير - مختار كفردبيان وسيم مهنا
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact