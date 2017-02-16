أجواء باردة حتى السبت

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هذا هو طقس الايام المقبلة...
لمّا بيّ يكون رجل دين بيعذب ولادو!
ينحسر الطقس غير المستقر تدريجيا اليوم مع بقاء درجات الحرارة ما دون معدلاتها لغاية يوم السبت.
والطقس لليوم على والايام المقبلة سيكون على الشكل التالي:
▪الخميس 16 شباط: غائم اجمالا وبارد تتساقط أمطار متفرقة صباحا فيما تتساقط ثلوج متفرقة على ٨٠٠م -٩٠٠م عند توفر الهطول، يبدأ الطقس بالتحسن ظهرا الرياح شمالية غربية ٤٠كم/س والضغط الجوي ١٠١٧ hpa يستقر الطقس تدريجياً ويتكون الجليد على ٧٠٠م ليلا
▪الجمعة 17 شباط: مستقر وبارد جدا صباحا مشمس مع رياح شمالية باردة ويتكون جليد على ٦٠٠م فجرا حرارة السواحل من ٦ الى ١٣
▪السبت طقس مستقر مع ارتفاع الحرارة وبقاء الأجواء باردة حرارة السواحل من ٧ الى ١٥