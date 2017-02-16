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16 شباط 2017
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الجبير متفائل بشأن التغلب على تحديات الشرق الأوسط

publishing date: 16/02/2017 04:39:24
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الجبير متفائل بشأن التغلب على تحديات الشرق الأوسط
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أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم انه متفائل بشأن التغلب على" التحديات الكثيرة" في الشرق الأوسط وانه يتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

 
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 وبسؤاله عما إذا كانت إدارة ترامب تتراجع عن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني قال الجبير "نتطلع للعمل مع إدارة ترامب في كل قضايا المنطقة." 

 
 
بدوره طالب رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" بوقف التوسع في الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي المحتلة وقال إنه ملتزم بحل الدولتين للصراع مع إسرائيل. وأكد عباس في بيان تعليقاً على كلام ترامب، أنه متفق مع دعوة الرئيس الأميركي لإسرائيل لكبح البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
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