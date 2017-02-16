مقتل 24 مدنياً في قصف على مدينة الباب السورية

قتل أكثر من 24 مدنيا بينهم 11 طفلاً خلال الساعات الـ24 الاخيرة، في قصف قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان القوات التركية نفذته على مدينة الباب، المعقل الأبرز للجهاديين في محافظة حلب في شمال سوريا.

واوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان "24 مدنياً على الأقل بينهم 11 طفلاً قتلوا جراء قصف مدفعي وغارات تركية على مدينة الباب في الساعات الـ24 الاخيرة"، في حين اعلن الجيش التركي الخميس مقتل "15 من ارهابيي تنظيم داعش" نتيجة "للعمليات العسكرية البرية والجوية" في المدينة.

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