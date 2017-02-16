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16 شباط 2017
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اساتذة التعليم الثانوي الرسمي ينتفضون بوجه المشرعين

publishing date: 16/02/2017 05:11:07
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نفذ اساتذة التعليم الثانوي الرسمي اضرابا تحذيريا اليوم التزاما بدعوة رابطة التعليم الثانوي الى الاضراب التحذيري في جميع الثانويات ودور المعلمين ومراكز الارشاد، احتجاجا على عدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب ومطالب تربوية وادارية وحقوق مزمنة للاساتذة لم يفرج عنها. 
 
وأكد المعتصمون من رياض الصلح،  أن اليوم هو يوم اضراب عام في التعليم الثانوي الرسمي لتوجيه رسالة للنواب المشرعين، وقالوا:"المتعاقد ينتفض بوجه المشرعين ويقول لهم كفاكم وكفانا مماطلة بحقوقنا".
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من جهته، اعتبر النائب خالد الضاهر أن يجب حل هذه الازمة الاجتماعية والانسانية بمسؤولية، مؤكدا أنه سيكون هناك اجتماع كل اسبوع لحل مشكلة التعاقد .
 
وتوجه الى المعتصمين بالقول:" حريصون على ايجاد حل يحفظ حقوقكم ".
 
 
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