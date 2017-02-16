عون: النسبية هي الافضل للقانون الانتخابي

شدد الرئيس ميشال عون أمام المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع أن القانون يجب أن يكون أساسا في أي مقاربة في ما خصّ الإعلام .

واكد ان الدولة تسعى لإيجاد السبل للتخفيف من حدّة الأزمة التي يعاني منها الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب.

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والتقى عون وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل مع وفد من هيئة ادارة قطاع البترول الذي أطلعه على تطورات دورة التراخيص الاولى في المياه البحرية الاقليمية وخارطة الطريق لاستكمالها.