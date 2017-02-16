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منذ 22 ساعة
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عون: النسبية هي الافضل للقانون الانتخابي

publishing date: 16/02/2017 06:41:59
episodes
المؤلف:
ندى اندراوس عزيز
ندى اندراوس عزيز
@Nada_Andraos
ندى اندراوس عزيز - مراسلة في المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ومقدمة البرنامج السياسي نهاركم سعيد.
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شدد الرئيس ميشال عون أمام المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع أن القانون يجب أن يكون أساسا في أي مقاربة في ما خصّ الإعلام .

 

واكد ان الدولة تسعى لإيجاد السبل للتخفيف من حدّة الأزمة التي يعاني منها الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب.

 
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والتقى عون وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل مع وفد من هيئة ادارة قطاع البترول الذي أطلعه على تطورات دورة التراخيص الاولى في المياه البحرية الاقليمية وخارطة الطريق لاستكمالها.

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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