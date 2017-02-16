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الجميل من السراي: معضلة ستبدأ بعد 21 شباط

publishing date: 16/02/2017 07:17:57
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أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أنه "اذا لم يقرّ قانون انتخابي في 21 شباط الحالي فهذا يعني اننا متجهون الى خيارات كلها سيئة"، لافتا الى أنه في حال حصول الانتخابات وفق قانون الستين فهذا الامر يعني التمديد للطبقة الحالية.

الجميل وبعد لقائه الرئيس سعد الحريري في السراي الحكومي قال:"ايام معدودة تفصلنا عن مرحلة مهمة وبعدها سيتعرض لبنان لمشاكل في نظامه الديمقراطي ونحن امام معضلة ستبدأ بعد 21 شباط" ، داعيا الحكومة الى تحمل مسؤوليتها كفريق عمل وتقديم مشروع قانون الى مجلس النواب.
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وأشار الجميل الى أنه يتم تصوير تأجيل الانتخابات كأنه امر عادي في وقت يسقط  هذا الامر حكومات في الخارج، مشددا على ان التمديد امر معيب بحق اللبنانيين.
 
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