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بوتين يدعو إلى "إعادة الحوار" بين أجهزة الاستخبارات الروسية والأميركية

publishing date: 16/02/2017 07:34:22
episodes
بوتين يدعو إلى &quot;إعادة الحوار&quot; بين أجهزة الاستخبارات الروسية والأميركية
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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى "إعادة الحوار" مع أجهزة استخبارات الولايات المتحدة وبلدان أخرى من الحلف الأطلسي.

 ورأى بوتين متحدثا أمام مسؤولي جهاز الأمن الفدرالي الروسي انه يجب تطوير التعاون على أعلى مستوى مع شركائهم الأجانب على صعيد مكافحة الإرهاب.

 

ماتيس لا يتوقع أي تعاون عسكري مع روسيا

أعلن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس انه لا يرى ظروفا مواتية لتعاون عسكري مع روسيا فيما مثل صفعة لآمال موسكو بشأن تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة في أعقاب انتخاب ترامب.

وقال بعد محادثات في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل: "لسنا في وضع مناسب الآن للتعاون على المستوى العسكري. لكن زعمائنا السياسيين سيتعاملون ويحاولون إيجاد أرض مشتركة."  

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تيلرسون للافروف: مستعد للعمل مع روسيا عندما يكون ذلك لمصلحة واشنطن

 

أكد وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون لنظيره الروسي سيرغي لافروف أن واشنطن مستعدة للتعاون مع موسكو فقط في حال كان ذلك لمصلحة الولايات المتحدة.

واشار تيلرسون الى أن "الولايات المتحدة ستفكر في العمل مع روسيا عندما تجد مجالات للتعاون العملي تفيد الشعب الأميركي".

كما دعا روسيا الى تطبيق التزاماتها بموجب اتفاقيات مينسك لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

 
في المقابل، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
واشار لافروف الى أن أمام الدولتين عدة مواضيع سيتم مناقشتها مضيفا أنه يأمل في وضع محددات للعمل المشترك مستقبلا.
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