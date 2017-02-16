السعودية تفكك خلايا ارهابية لداعش

تمكنت قوات الأمن السعودية "في عمليات استباقية من الإطاحة بأربع خلايا عنقودية إرهابية" لداعش يشتبه أنها تجند أعضاء للقتال في الخارج بحسب ما أعلنت الداخلية السعودية.

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وقد بلغ عدد عناصر هذه الخلايا المقبوض عليهم حتى الآن ثمانية عشر شخصا، منهم اثنان من الجنسية اليمنية، وآخر سوداني الجنسية، والبقية من الجنسية السعودية" وتمت كذلك مصادرة أكثر من مليوني ريال سعودي (530 ألف دولار).ونشط عناصر الخلايا بأدوار متنوعة كتوفير مأوى للمطلوبين أمنياً، واختيار ورصد الأهداف وتمريرها للتنظيم في الخارج، والدعاية والترويج للفكر الضال لتنظيم داعش الإرهابي على شبكة الإنترنت، وتجنيد أشخاص لصالح التنظيم والتحريض على المشاركة في القتال بمناطق الصراع.