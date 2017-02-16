تمديد حال الطوارىء ثلاثة اشهر اضافية في تونس

أعلنت الرئاسة التونسية تمديد حال الطوارئ التي فرضتها في تشرين الثاني 2015 إثر اعتداء انتحاري قتل فيه 12 من عناصر الامن الرئاسي، لثلاثة اشهر إضافية.

وأوضح مسؤول بالرئاسة ان الرئيس الباجي قائد السبسي "قرر بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، تمديد حالة الطوارئ ثلاثة اشهر ابتداء من 16 شباط 2017".

وفرضت الرئاسة على الاثر حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما، ثم مددت العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة اشهر، وكانت آخرها ابتداء من 17 كانون الثاني 2017.