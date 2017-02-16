صور تفضح سر عن ماريلين مونرو بعد وفاتها

نشر موقع دايلي مايل البريطاني صورًا مفاجئة تنشر للمرة الأولى للنجمة العالمية الراحلة ماريلين مونرو حيث تظهر في بداية حملها عام 1960.

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وتم بيع هذه الصور التي تكشف حمل أيقونة الإغراء العالمية خلال مزاد علني في مدية هوليود الأميركية والتي كانت تملكها صديقة مونرو المقربة فريدا هول.

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وحملت مونرو من الممثل الإيطالي-الفرنسي إيف مونتان التي كانت تشاركه تمثيل فيلم "Let's Make Love" وليس من زوجها أرثر ميلر.

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وتم التقاط صور مونرو الحامل امام استديوهات فوكس ي نيو يورك حيث ظهر بطنها منتفخًا.

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وكشفت فريدا سر حمل صديقتها السري لجارها وصديقها طوني قبل أن تفارق الحياة، فاشترى الصور خلال المزاد وأعطاها للصحيفة لنشرها.