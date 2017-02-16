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صور تفضح سر عن ماريلين مونرو بعد وفاتها

publishing date: 16/02/2017 09:19:36
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صور تفضح سر عن ماريلين مونرو بعد وفاتها
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نشر موقع دايلي مايل البريطاني صورًا مفاجئة تنشر للمرة الأولى للنجمة العالمية الراحلة ماريلين مونرو حيث تظهر في بداية حملها عام 1960.

وتم بيع هذه الصور التي تكشف حمل أيقونة الإغراء العالمية خلال مزاد علني في مدية هوليود الأميركية والتي كانت تملكها صديقة مونرو المقربة فريدا هول.

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وحملت مونرو من الممثل الإيطالي-الفرنسي إيف مونتان التي كانت تشاركه تمثيل فيلم "Let's Make Love" وليس من زوجها أرثر ميلر.

وتم التقاط صور مونرو الحامل امام استديوهات فوكس ي نيو يورك حيث ظهر بطنها منتفخًا.

وكشفت فريدا سر حمل صديقتها السري لجارها وصديقها طوني قبل أن تفارق الحياة، فاشترى الصور خلال المزاد وأعطاها للصحيفة لنشرها.

 
 
 
 
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