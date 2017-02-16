نصرالله للاسرائيليين: فككوا مفاعل ديمونا

رأى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ان هناك هدفا اسرائيليا للضغط على الشعب اللبناني وبالاخص بيئة المقاومة من خلال وضع اسرائيل حزب الله في المرتبة الاولى كتهديد لها وايران في المرتبة الثانية والمقاومة الفلسطينية.

ودعا نصرالله الجميع ان يقارب التهديد الاسرائيلي بوعي وهدوء لان هذا الكلام نسمعه منذ انتهاء العام 2006 ومع ذلك لدينا امن وأمان في المناطق الجنوبية والحدودية.

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وأضاف في الذكرى السنوية للقادة الشهداء:"البعض يقول ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد يأذن لاسرائيل بشن حرب على لبنان للقضاء على المقاومة ومع ذلك فالوضع في الادارة الاميركية غير واضح حتى اللحظة ومع ذلك فالغطاء الاميركي دائما كان موجودا، وهذه التحليلات لا تخيفنا وما تمثله المقاومة الى جانب الجيش وموقف الرئيس ميشال عون يردع اسرائيل".

كما دعا نصرالله اسرائيل ليس فقط الى افراغ خزان الامونيا في حيفا وانما ايضا الى تفكيك مفاعل ديمونا، مشيرا الى ان افراغ خزا الامونيا في حيفا هو ليس فقط مؤشر حرب انما ايضا مؤشر على ثقة اسرائيل بقدرات المقاومة في لبنان.

وتوجه للقادة الاسرائيليين، قائلا: "لدينا ما نخفيه دائما وهذا جزء من استراتيجيتنا العسكرية وستفاجأون بما نخفيه وهو سيغير مسار أي حرب".

وأعلن ان الدول العربية تسارع الى تطبيع العلاقات مع اسرائيل فوق وتحت الطاولة، مؤكدا انه لم يعد هناك ما له قيمة عند هذه الانظمة.

وأشار الى ان "المنطقة لن تبقى كما هي وكذلك العالم وهناك مشاريع تتهاوى وتسقط".



الى ذلك، شدد السيد نصرالله على ان الامارات جزء من العدوان الاميركي السعودي على اليمن، كاشفا ان المعطيات الحسية تؤكد ان اسرائيل أيضا شريكة في هذا العدوان.