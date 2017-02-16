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بالفيديو- عارضة أزياء روسية تتحدى الموت في دبي لالتقاط صورة!

publishing date: 16/02/2017 09:54:42
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بالفيديو- عارضة أزياء روسية تتحدى الموت في دبي لالتقاط صورة!
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انهالت الإنتقادات من قبل متابعي عارضة الأزياء الروسية فيكتوريا اودينتكوفا بعدما نشرت صورًا وفيديو لها خلال التحضير لجلسة تصوير في دبي عبر حسابها الخاص على تطبيق إنستغرام.

 
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وظهرت فيكتوريا وهي تتدلى من برج كيان في دبي الذي يرتفع 306 مترا وكانت تمسك بيد أحد الأشخاص الذين كانوا برفقتها.

 

وأثارت صور فيكتوريا التي تتطلب جرأة كبيرة الجدل بين متابعيها الذي يتخطى عددهم 3 ملايين متابع والذين اعتبروا أنها خاطرت بحياتها من أجل أخذ الصور.

 

 
 
 
 
 
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