بالفيديو- ما حقيقة الشلالات المشتعلة في كاليفورنيا؟

في شهر شباط/فبراير من كل عام، ينتظر عشاق الطبيعة مشاهدة ظاهرة "شلالات النار" التي تحصل في حديقة يوسمات الوطنية في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

الإعلان

ومن خلال هذه الظاهرة، تسقط الحمم النارية من أعلى الجبل إلى أسفله.

ولكن هذه الحمم لا تكون حقيقية بل تكون فقط انعكاسًا لنور الشمس على الماء الجاري في الشلال والذي يحول لونه إلى اللون البرتقالي.

وتحدث هذه الظاهرة عندما تصل الشمس إلى موقع معين وتستمر لعدة أسابيع، كما يجب ان يكون الطقس دافئًا ليتمكن الثلج من الذوبان والسقوط في مجرى الشلالات.