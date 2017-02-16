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صحة و تغذية
منذ 18 ساعة
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5 حقائق مدهشة لا تعرفونها عن الدم

publishing date: 16/02/2017 10:34:03
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5 حقائق مدهشة لا تعرفونها عن الدم
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يشكل الدم أهمية كبرى في جسم الإنسان لأنه مسؤول عن نقل الأكسجين والمواد الغذائية والفيتامينات إلى كافة الخلايا والأعضاء، وسنقدم إليكم في ما يلي بضع المعلومات التي لا تعلمونها عن الدم:

 
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- يحتل الدم 8 بالمئة من جسم الإنسان.

 

- يحتوي الجسم على 0.2 ملغ من الذهب، ويتواجد هذا الذهب في الدم.

 

- في الحالات الطارئة فقط، يمكن استبدال البلاسما بماء جوز الهند.

 

- يحتوي جسم السيدة الحامل في الأسبوع ال20 على 50 بالمئة من الدم أكثر مقارنة مع فترة ما قبل الحمل.

 
- ترتبط بعض فئات الدم بطريقةٍ مباشرة مع التعرض لمشاكل في الذاكرة.
 
 
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