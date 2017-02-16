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طفلة تقدّمت لوظيفة في غوغل...فماذا كان الرد الذي تلقته؟

publishing date: 16/02/2017 11:07:58
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طفلة تقدّمت لوظيفة في غوغل...فماذا كان الرد الذي تلقته؟
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أرسلت الطفلة البريطانية كلوي بريدجواتر التي تبلغ من العمر 7 سنوات طلب وظيفة إلى شركة غوغل العالمية.

 
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وكتبت كلوي رسالة ذكرت فيها أنها تحب استخدام الكومبيوتر وألعاب الفيديو كما قالت إنها تحب الرجال الآليين والسباحة، وأضافت أن والدها اخبرها أنها تستطيع العمل لدى شركة غوغل إذا حافظت على أداءٍ جيد في المدرسة.

 

وما كان مفاجئًا أن كلوي تلقت ردًا من الرئيس التنفيذي لشركة غوغل سوندار بيتشاي بنفسه.

 

وكتب بيتشاي لكلوي أنه ينتظر بشوق أن تنهي  سنواتها الدراسية في المدرسة حتى يتلقى طلبها للتوظيف في الشركة، كما نصحها بالإجتهاد حتى تتمكن من تحقيق جميع احلامها من بينها المشاركة بمسابقات السباحة والعمل لصالح شركته.

 
 
chloe bridgewater google letter
 
  
 
chloe bridgewater sundar pichai letter EDITED​​
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