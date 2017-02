ميلانيا ترامب تشكر عارضة أزياء مثيرة للجدل على تويتر

غرّدت السيدة الأولى ميلانيا ترامب يوم الإثنين الفائت للمرة الخامسة من حسابها الرسمي @FLOTUS، شاكرة الممثلة وعارضة الأزياء إميلي راتاجكوسكي على دعمها.

وعلى الرغم من أن ترامب وراتاجكوسمي قد تختلفان في السياسة، إلا أنهما تتحدان عندما يتعلّق الأم بالدفاع عن النساء من الأشخاص الذين يوجّهون لهن الانتقادات بسبب حياتهن الجنسية.

وقد غرّدت الممثلة وعارضة الأزياء، متحدثة عن صحافي مجهول الهوية من صحيفة نيويورك تايمز الذي حاول أن يوجّه انتقادات للسيدة الأولى.

وقالت:"أنا لا يهمني عريها أو تاريخها الجنسي"، مضيفة :"ولا يجب أن يهتم أحد بذلك". ويذكر أن راتاجكوسمي رفضت هذه التصرّفات التي اعتبرتها هي بمثابة هجوم مثير للإشمئزاز من المنظور الجنسي.

ويذكر أن راتاجكوسمي هي من بين الممثلات وعارضات الأزياء الأكثر إثارة على تويتر بسبب صورها وجرأتها.

Applause to all women around the world who speak up, stand up and support other women! @emrata #PowerOfEveryWoman #PowerOfTheFirstLady