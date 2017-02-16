مندوب الامم المتحدة: حل الدولتين هو "الطريق الوحيد"

اكد مبعوث الامم المتحدة للسلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف أمام مجلس الأمن الدولي أن حل الدولتين يبقى "الطريق الوحيد" لتحقيق تطلعات الفلسطينيين والإسرائيليين في السلام.



من جهته، أكدت جامعة الدول العربية ومصر أن تسوية القضية الفلسطينية تقوم على حل الدولتين في تأكيد ينأى بهما عن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يرى أن حل الدولتين ليس الأساس الوحيد الممكن لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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ورأى وزير خارجية فرنسا جان مارك ايرو عقب محادثات مع نظيره الأميركي ان موقف الولايات المتحدة من عملية السلام في الشرق الأوسط "مشوش ومقلق"، لافتا الى أن حل الدولتين هو الخيار الواقعي الوحيد لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضاف ايرو على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في بون إنه اطمأن جزئيا لتأكيد الوزير الأميركي ريكس تيلرسون أن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب موقفها في أوكرانيا لن تُرفع إلا إذا حدث تقدم في تنفيذ اتفاقات مينسك.

وأشار أيرو الى أنه يوجد اختلاف واضح في الرأي بين بلديهما بشأن الاتفاق النووي الإيراني حيث تريد الولايات المتحدة مراجعته بالكامل.